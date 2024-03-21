Капля Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капля Данил
Мать: Капля Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капля Коваленко Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Капля Живолуп Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1957
Дочь: Резниченко Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Капля Живолуп Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно