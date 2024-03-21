Капля Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капля Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капля Данил

Мать: Капля Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капля Коваленко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Капля Живолуп Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капля Живолуп Анна Андреевна

Рождение ребёнка
25.10.1957

Дочь: Резниченко Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Капля Живолуп Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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