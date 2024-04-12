Пунин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Пунин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васюкова Ксения Пунина
Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пунин Иван Федорович
Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна
Бракосочетание
15.04.1862
Жена: Пунин Мария Немухина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пунина Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно