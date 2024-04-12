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Пунин Федор Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Пунин Иван Ефимович

Мать: Пунина Мавра Феоктистовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пунин Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пунин Трофим Федорович

Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васюкова Ксения Пунина

Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пунин Иван Федорович

Мать ребёнка: Пунина Мария Ефимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.04.1862

Жена: Пунин Мария Немухина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пунина Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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