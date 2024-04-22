Машугина (Нянюкина) Агрепина Александоровна
Место рождения
Дата рождения14.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1886
Бракосочетание
21.02.1907
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: Юрьева Мария Павловна
Отец ребёнка: Машугин Павел Семёнович
Рождение ребёнка
05.07.1912
Сын: Машугин Прокопий Павлович
Отец ребёнка: Машугин Павел Семёнович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Арбузова Анна Павловна
Отец ребёнка: Машугин Павел Семёнович
Смерть
Неизвестно