Машугина (Нянюкина) Агрепина Александоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машугина (Нянюкина) Агрепина Александоровна

Место рождения

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.02.1907

Муж: Машугин Павел Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.03.1909

Дочь: Юрьева Мария Павловна

Отец ребёнка: Машугин Павел Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.07.1912

Сын: Машугин Прокопий Павлович

Отец ребёнка: Машугин Павел Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Арбузова Анна Павловна

Отец ребёнка: Машугин Павел Семёнович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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