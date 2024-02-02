Рыбаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Надежда Николаена
Мать ребёнка: Рыбакова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Рыбакова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Рыбакова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Людмила
Смерть
Неизвестно