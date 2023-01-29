Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазариди (Токарева) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1971

Отец: Токарев Алексей Григорьевич

Мать: Токарева (Борисова) Зоя Ивановна

Бракосочетание
30.09.1989

Муж: Лазариди Кузьма Дмитриевич

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.08.1990

Сын: Лазариди Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Лазариди Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазариди Кузьма Дмитриевич

Новоукраинский, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.11.1994

Сын: Лазариди Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Лазариди Кузьма Дмитриевич

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