Макаров Владислав Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Владислав

Макаров Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
21.09.1994

Дочь: Пашина (Макарова) Екатерина

Мать ребёнка: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
03.04.1998

Сын: Макаров Роман Владислвавович

Мать ребёнка: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна

Рождение ребёнка
01.06.2006

Сын: Макаров Денис Владиславович

Мать ребёнка: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна

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