Макаров Владислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1994
Дочь: Пашина (Макарова) Екатерина
Мать ребёнка: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
03.04.1998
Сын: Макаров Роман Владислвавович
Мать ребёнка: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна
Рождение ребёнка
01.06.2006
Сын: Макаров Денис Владиславович
Мать ребёнка: Макарова (Цыганкова) Наталья Валерьевна