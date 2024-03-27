Акжигитова (Тяминова) Мухтарямя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитова (Тяминова) Мухтарямя

Место рождения

Ульяновская обл.

Дата рождения

1900

Дата смерти

22.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Акжигитов Абдулхак Мл.Сержант Исмаилович

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Бекенов Равза

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

с.Кобылкино, Пензенская область, Каменский район
Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Акжигитов Абдулла

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
09.02.1931

Сын: Акжигитов Хамидула

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская обл Каменский р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Дасаева Разыя

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
05.04.1936

Дочь: Равиля

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжигитов Хамзя Исамилович

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акжигитов Абдулхамит

Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Смерть
22.01.1972
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл. Каменский р-н. с.Кабылкино
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