Акжигитова (Тяминова) Мухтарямя
Место рожденияУльяновская обл.
Дата рождения1900
Дата смерти22.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Акжигитов Абдулхак Мл.Сержант Исмаилович
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская область, Каменский район, с. Кобылкино
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Бекенов Равза
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
с.Кобылкино, Пензенская область, Каменский район
Рождение ребёнка
15.11.1928
Сын: Акжигитов Абдулла
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
09.02.1931
Сын: Акжигитов Хамидула
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская обл Каменский р-н с Кабылкино
Рождение ребёнка
14.08.1931
Дочь: Дасаева Разыя
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
05.04.1936
Дочь: Равиля
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская обл Каменский р-н с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акжигитов Хамзя Исамилович
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акжигитов Абдулхамит
Отец ребёнка: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Пензенская обл. Каменский р.н сКобылкино
Смерть
22.01.1972
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл. Каменский р-н. с.Кабылкино