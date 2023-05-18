Агрипина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Дмитриева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Дмитриева) Катерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Дмитриева) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович