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Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евграфович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Дмитриева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Дмитриева) Катерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Дмитриев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович

Глухое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дмитриев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Дмитриева) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Евграфович

Глухое, Вологодский район, Северный край

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