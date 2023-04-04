Перлман (Бек) Дженни (Jennie)
Место рожденияLithuania
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Бек Александр
Иммиграция
1897
Рождение ребёнка
05.02.1900
Сын: Перлман Александр
Отец ребёнка: Перлман Самуил
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: Лихтиг (Перлман) Минерва
Отец ребёнка: Перлман Самуил
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Перлман) Флоренс
Отец ребёнка: Перлман Самуил
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
02.11.1912
Дочь: Фельдман-Вейс (Перлман) Бланка (Бланш)
Отец ребёнка: Перлман Самуил
Смерть
Неизвестно