Перлман (Бек) Дженни (Jennie) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлман (Бек) Дженни (Jennie)

Место рождения

Lithuania

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Бек Александр

Мать: Бек (Снайдер) Минни (Мина)

Иммиграция
1897
Рождение ребёнка
05.02.1900

Сын: Перлман Александр

Отец ребёнка: Перлман Самуил

Рождение ребёнка
29.07.1902

Дочь: Лихтиг (Перлман) Минерва

Отец ребёнка: Перлман Самуил

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Перлман) Флоренс

Отец ребёнка: Перлман Самуил

Место жительства
1910
Рождение ребёнка
02.11.1912

Дочь: Фельдман-Вейс (Перлман) Бланка (Бланш)

Отец ребёнка: Перлман Самуил

Смерть
Неизвестно

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