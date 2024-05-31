Аксенова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Аксенов Петр Феодоров

Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Аксенов Яков Феодоров

Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Аксенов Михаил Феодоров

Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Аксенов Митрофан Федоров

Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Аксенова Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Аксенова Пелагия Феодорова

Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов

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