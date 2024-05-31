Аксенова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Аксенова Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Аксенова Пелагия Феодорова
Отец ребёнка: Аксенов Феодор Иванов