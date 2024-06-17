Семенова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти05.02.1886
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосифов Алексей
Бракосочетание
30.10.1861
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1862
Сын: Алексеев Никандор
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
01.10.1864
Сын: Алексеев Андрей
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алексеев Филип
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
07.02.1870
Сын: Алексеев Федор
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Алексеев Роман
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
11.04.1874
Сын: Алексеев Иоанн
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Алексеева Феодосья
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
15.12.1878
Сын: Алексеев Стефан
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Алексеев Симеон
Отец ребёнка: Иосифов Алексей
Смерть
05.02.1886