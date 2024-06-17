Семенова Елена Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

05.02.1886

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосифов Алексей

Бракосочетание
30.10.1861

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.10.1862

Сын: Алексеев Никандор

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
01.10.1864

Сын: Алексеев Андрей

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
1867

Сын: Алексеев Филип

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
07.02.1870

Сын: Алексеев Федор

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Алексеев Роман

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
11.04.1874

Сын: Алексеев Иоанн

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Алексеева Феодосья

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
15.12.1878

Сын: Алексеев Стефан

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Алексеев Симеон

Отец ребёнка: Иосифов Алексей

Смерть
05.02.1886

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