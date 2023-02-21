Саечников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаечников Павел Иванович

Саечников Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

31.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1915

Дочь: Подсекина Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1924

Дочь: Голубева Вера Павловна

Мать ребёнка: Саечникова Анна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
31.01.1933
Пурех, Хвостиковская волость, Семеновский уезд
Похоронен возле Казанской единоверческой церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close