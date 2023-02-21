Саечников Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти31.01.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1915
Дочь: Подсекина Александра Павловна
Рождение ребёнка
14.09.1924
Дочь: Голубева Вера Павловна
Мать ребёнка: Саечникова Анна Ивановна
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
31.01.1933
Пурех, Хвостиковская волость, Семеновский уезд
Похоронен возле Казанской единоверческой церкви