Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей

Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей

avatar

Место рождения

Лебедин

Дата рождения

25.11.1880

Дата смерти

16.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880

Отец: Бурьян Фадей

Мать: Бурьян Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
токарь по металлу, меньшевик, последователь Плеханова, депутат Государственной думы IV созыва от Таврической губернии
Бракосочетание
1910

Жена: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Бурьянова) Елена

Мать ребёнка: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бурьянов Всеволод

Мать ребёнка: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья

Смерть
16.11.1919
Харьков, Харківська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.