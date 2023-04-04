Бурьянов (до 1917 Бурьян) Андрей
Место рожденияЛебедин
Дата рождения25.11.1880
Дата смерти16.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880
Отец: Бурьян Фадей
Мать: Бурьян Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
токарь по металлу, меньшевик, последователь Плеханова, депутат Государственной думы IV созыва от Таврической губернии
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Бурьянова) Елена
Мать ребёнка: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бурьянов Всеволод
Мать ребёнка: Бурьянова (Самойлова) Ефросинья
Смерть
16.11.1919
Харьков, Харківська область