Пермякова (Ечина) татьяна васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Ечина) татьяна васильевна

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

28.10.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

еа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1956

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев леонид

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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