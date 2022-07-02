Пермякова (Ечина) татьяна васильевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1956
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев леонид
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно