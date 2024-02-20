Шанаева (Мамсурова) Нагьо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаева (Мамсурова) Нагьо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

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Муж

1861 г.р.

Дети

1879 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Касполат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1879

Сын: Шанаев Ахмет

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаев Дохцико Дудаевич

Смерть
Неизвестно
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