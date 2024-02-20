Шанаева (Мамсурова) Нагьо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Касполат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шанаев Ахмет
Отец ребёнка: Шанаев Дохцико Дудаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно