Комарова (Минеева) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1941
Дата смерти05.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
13.11.1963
Сын: Комаров Константин Михайлович
Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1977
Сын: Комаров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович
Смерть
05.05.2023