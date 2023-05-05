Комарова (Минеева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Минеева) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1941

Дата смерти

05.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941

Отец: Минеев Дмитрий Данилович

Мать: Минеева Федосия Давыдовна

Бракосочетание
1962

Муж: Комаров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1963

Сын: Комаров Константин Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1977

Сын: Комаров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Комаров Михаил Иванович

Смерть
05.05.2023

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