(Тулина) Текуса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1895
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1899
Дочь: Раиса Александровна
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1902
Дочь: Краснова Вера Александровна
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1908
Сын: Тулин Павел Александрович
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1911
Сын: Тулин Николай Александрович
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1914
Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно