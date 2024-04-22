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(Тулина) Текуса Андреевна

Место рождения

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1895

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1899

Дочь: Раиса Александровна

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Краснова Вера Александровна

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1908

Сын: Тулин Павел Александрович

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Тулин Николай Александрович

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1914

Сын: Тулин Асаф Александрович

Отец ребёнка: Левин-Круглой Александр Иванович

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин-Круглой Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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