Соколов Иван Прокопьевич
мужской, родился 15.09.1849 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецСоколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
МатьСоколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
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Рождение
15.09.1849 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
18.09.1849 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-LNSY?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru