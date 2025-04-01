Соколов Иван Прокопьевич 15.09.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соколов Иван Прокопьевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 15.09.1849 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Соколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
Мать
Соколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1849 ст.

Отец: Соколов Прокопий Максимович

Мать: Соколова (Виноградова) Анна Ивановна

Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-LNSY?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Крещение
18.09.1849 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Восприемники: села Сергиевского священника и Благочинного Иоанна Сергиева Виноградова сын, окончивший курс семинарского учения студент Феодор Иванов Виноградов и того же священника и Благочинного Виноградова жена Наталья Семенова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-LNSY?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Смерть
Неизвестно

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