Смирнов Илья Егорович
мужской, родился Вычислено 1846 ст.
умер Неизвестно
ОтецСмирнов Егор ВарфоломеевичВычислено 1815 ст. г.р.
МатьСмирнова Ирина КириловнаВычислено 1817 ст. г.р.
Дети
Смирнов Степан (Стефан) ИлиинОколо 1870 ст. г.р.
(Смирнова) Татьяна Ильинична03.01.1882 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Смирнов Степан (Стефан) Илиин
Мать ребёнка: Смирнова Анна Алексеевна
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1882 ст.
Дочь: (Смирнова) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Смирнова Анна Алексеевна
Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно