Османова (Исмаилова) Бибисаря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османова (Исмаилова) Бибисаря

Место рождения

с.Медяна

Дата рождения

1885

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хабибулин Исмаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Мохсиннят

Отец ребёнка: Османов Абдулла

Рождение ребёнка
1924

Сын: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Отец ребёнка: Османов Абдулла

Рождение ребёнка
22.04.1928

Дочь: Сабитова (Османова) Аминя

Отец ребёнка: Османов Абдулла

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно

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