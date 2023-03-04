Лаптев Терентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781 ст.
Мать ребёнка: Лаптева Соломония Васильева
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Лаптева Соломония Васильева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Лаптева) Дарья Терентиева
Мать ребёнка: Лаптева Соломония Васильева
Смерть
После 1795