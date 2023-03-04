Лаптев Терентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Терентий Иванович

Лаптев Терентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Лаптев Иван Аникин

Мать: Лаптева (Вшивцева) Наталия Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Соломония Васильева

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Лаптев Сила Терентивич

Мать ребёнка: Лаптева Соломония Васильева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лаптев Фёдор Терентивич

Мать ребёнка: Лаптева Соломония Васильева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Лаптева) Дарья Терентиева

Мать ребёнка: Лаптева Соломония Васильева

Смерть
После 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.