Сахаров Иван Платонович
Место рождения
Дата рождения28.08.1862
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1862
Бракосочетание
Между 1880 и 1885
Рождение ребёнка
21.11.1885
Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Рождение ребёнка
24.09.1887
Сын: Сахаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова
Рождение ребёнка
21.11.1889
Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2149 МК Левашово 1886-1889
Рождение ребёнка
19.02.1894
Дочь: Ираида Иванова
Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Смерть
До 1903