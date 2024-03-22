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Сахаров Иван Платонович

Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.08.1862

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1862

Отец: Сахаров Платон Афанасьевич

Мать: Сахарова Матрона Федорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Между 1880 и 1885

Жена: Сахарова Анна Александрова

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Сахаров Николай Иванов

Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Сахаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.11.1889

Сын: Сахаров Александр Иванов

Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2149 МК Левашово 1886-1889
Рождение ребёнка
19.02.1894

Дочь: Ираида Иванова

Мать ребёнка: Сахарова Анна Александрова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Смерть
До 1903
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