Федот
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиДо 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Пимен Федотов
Мать ребёнка: не указана
Переведен в Скоморохово между 1782 и 1975 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-FYF1?i=553&wc=M6MV-2NL%3A224254401%2C226324801%2C226445301&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark... Показать все
Смерть
До 1761