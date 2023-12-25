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Федот

Место рождения

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

До 1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Пимен Федотов

Мать ребёнка: не указана

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Переведен в Скоморохово между 1782 и 1975 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-FYF1?i=553&wc=M6MV-2NL%3A224254401%2C226324801%2C226445301&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark... Показать все
Смерть
До 1761

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