Корягина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Анна Ивановна

Место рождения

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Корягин Иван Васильевич

Мать: Екатерина Григорьевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чечкова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1906

Дочь: Чечкова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Чечкова Мария Николавна

Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Чечкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Чечкова Агния Николаевна

Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович

Смерть
1984
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