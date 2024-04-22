Корягина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Корягин Иван Васильевич
Мать: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Чечкова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1906
Дочь: Чечкова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Чечкова Мария Николавна
Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Чечкова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Чечкова Агния Николаевна
Отец ребёнка: Чечков Николай Иванович
Смерть
1984