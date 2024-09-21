Wolff Jakub — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWolff Jakub

Wolff Jakub

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wolff ?

Мать ребёнка: Wolff (Lukaszewicz) Maja

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Wolff Julia

Мать ребёнка: Wolff (Lukaszewicz) Maja

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Wolff Julian

Мать ребёнка: Wolff (Lukaszewicz) Maja

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wolff (Lukaszewicz) Maja

Мы используем куки для улучшения работы сайта.