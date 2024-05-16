Литвинова Устинья Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1895
Дата смерти17.03.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1923
Дочь: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1924
Сын: Зуев Шурик
Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1926
Сын: Зуев Петя
Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зуев Илюша
Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Зуев Вася
Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1933
Сын: Колмаков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Колмаков Андрей Романович
Смерть
17.03.1988