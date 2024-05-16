Литвинова Устинья Иннокентьевна 14.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинова Устинья Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1895

Дата смерти

17.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: Литвинов Иннокентий Петрович

Мать: (Седых) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колмаков Андрей Романович

Рождение ребёнка
18.08.1923

Дочь: Кобзе (Зуева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.07.1924

Сын: Зуев Шурик

Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1926

Сын: Зуев Петя

Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зуев Илюша

Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Зуев Вася

Отец ребёнка: Зуев Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1933

Сын: Колмаков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Колмаков Андрей Романович

Смерть
17.03.1988

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