Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
15.05.1919

Сын: Дубогрей Виктор

Отец ребёнка: Дубогрей Яков

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дубогрей Яков

Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дубогрей Алексей

Отец ребёнка: Дубогрей Яков

Владикавказ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свириденко Александра

Отец ребёнка: Дубогрей Яков

Смерть
1964
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