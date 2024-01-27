Александра
Место рожденияРоссия
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1919
Сын: Дубогрей Виктор
Отец ребёнка: Дубогрей Яков
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дубогрей Яков
Россия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дубогрей Алексей
Отец ребёнка: Дубогрей Яков
Владикавказ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свириденко Александра
Отец ребёнка: Дубогрей Яков
Смерть
1964