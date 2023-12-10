Лерман (Потеряева) Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1909
Отец: Потеряев Григорий
Мать: Потеряева Софья
Рождение ребёнка
11.07.1939
Дочь: Покровская Нинель Анатольевна
Отец ребёнка: Лерман Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1941
Дочь: Павлова Иветта Анатольевна
Отец ребёнка: Лерман Анатолий Михайлович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1946
Дочь: Колчина Регина Анатольевна
Отец ребёнка: Лерман Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно