Лерман (Потеряева) Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лерман (Потеряева) Зоя Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1909

Отец: Потеряев Григорий

Мать: Потеряева Софья

Рождение ребёнка
11.07.1939

Дочь: Покровская Нинель Анатольевна

Отец ребёнка: Лерман Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: Павлова Иветта Анатольевна

Отец ребёнка: Лерман Анатолий Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1946

Дочь: Колчина Регина Анатольевна

Отец ребёнка: Лерман Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лерман Анатолий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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