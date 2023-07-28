(Свойская) Рахель (Рива-Рохл)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Свойская) Ципа Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Свойская) Малка Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Моносова (Моносова (Свойская)) Лея-Итта (Ида) Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: (Вассерман (Свойская)) Сара (Софья) Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Кур (Свойская)) Эди (Надя) Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Рождение ребёнка
09.05.1899
Сын: Неизвестно Абрам (Альберт) Израилевич
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: (Свойская) Яхна (Анна) Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль
Рождение ребёнка
18.03.1907
Дочь: (Фомина (Свойская)) Фаина Израилевна
Отец ребёнка: Неизвестно Израиль