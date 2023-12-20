Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Беленок (Неизвестно) Матрёна Варлаамовна
Отец ребёнка: Варлаам Васильевич
Пырнево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область