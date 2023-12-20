Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Беленок (Неизвестно) Матрёна Варлаамовна

Отец ребёнка: Варлаам Васильевич

Пырнево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

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