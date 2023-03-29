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Мелких Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

TR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Мелких Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1890

Жена: Каргаполова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
?.11.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Мелких Александр Николаевич

Мать ребёнка: Каргаполова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Мелких Иван Николаевич

Мать ребёнка: Каргаполова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелких Таисия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелких Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
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