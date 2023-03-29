Мелких Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Мелких Василий
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
16.11.1895
Сын: Мелких Александр Николаевич
Мать ребёнка: Каргаполова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1900
Мать ребёнка: Каргаполова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелких Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелких Клавдия Николаевна
Смерть
1943