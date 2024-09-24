Антропов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Антропов Алексей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Антропов Тимофей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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