Антропов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802
Сын: Антропов Алексей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Антропов Тимофей Егорович
Мать ребёнка: не указана
Сергеева, Шадринский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно