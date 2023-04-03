Винберг Лейзер
Место рождения
Дата рождения03.08.1911
Дата смерти24.03.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1911
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.07.1931
Жена: (Якушова) Муза
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.10.1939
Дочь: (Винберг) Татьяна
Мать ребёнка: (Якушова) Муза
Место жительства
1941
в эммиграцию
Место жительства
1944
Смерть
24.03.1965
ПОХОРОНЕН НА НЕМЕЦКОМ (ВВЕДЕНСКОМ) КЛАДБИЩЕ