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Винберг Лейзер

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

03.08.1911

Дата смерти

24.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1911

Отец: Винберг Илья Гиршев (Григорьевич)

Мать: Винберг (Ланцман) Сара-Блюма Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.07.1931

Жена: (Якушова) Муза

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.10.1939

Дочь: (Винберг) Татьяна

Мать ребёнка: (Якушова) Муза

Место жительства
1941
в эммиграцию
Место жительства
1944
Смерть
24.03.1965
Москва, город федерального значения Москва
ПОХОРОНЕН НА НЕМЕЦКОМ (ВВЕДЕНСКОМ) КЛАДБИЩЕ

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