Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти23.06.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1730
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Семен Михайлович (ок. 1730 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Васильевна (1731-?). Дети: Стефанида, су... Показать все
Рождение ребёнка
1731
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Григорий Михайлович (1731 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил пономарем в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.13 д.3564
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
Семен Михайлович (1739 — 1796) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Умер 18 июня 1796 года. Жена его Капитолина1 Тимофеевна,... Показать все
Смерть
23.06.1776