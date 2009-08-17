Шацкая (Журавлева) Ираида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1916
Дата смерти17.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1916
Мать: Журавлева Екатерина
Рождение ребёнка
31.01.1953
Дочь: Изачик Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: Шацкий Юрий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шацкий Юрий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2009
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва