Шацкая (Журавлева) Ираида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкая (Журавлева) Ираида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1916

Дата смерти

17.08.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1916

Отец: не указан

Мать: Журавлева Екатерина

Рождение ребёнка
31.01.1953

Дочь: Изачик Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Шацкий Юрий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шацкий Юрий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шацкий Юрий Антонович

Смерть
17.08.2009
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище, Москва
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