Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1792

Муж: Ребинин Емельян Матвеевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ребинин Анисим Емельянович

Отец ребёнка: Ребинин Емельян Матвеевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ребинин Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Ребинин Емельян Матвеевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ребинин Никита Емельянович

Отец ребёнка: Ребинин Емельян Матвеевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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