Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ребинин Анисим Емельянович
Отец ребёнка: Ребинин Емельян Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ребинин Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Ребинин Емельян Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ребинин Никита Емельянович
Отец ребёнка: Ребинин Емельян Матвеевич
Смерть
Неизвестно