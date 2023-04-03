Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безладнов Кузьма

Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Безладнов Иван

Отец ребёнка: Безладнов Кузьма

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.