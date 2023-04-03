Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безладнов Кузьма
Место жительства
Неизвестно
Барсуковская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852
Сын: Безладнов Иван
Отец ребёнка: Безладнов Кузьма
Смерть
Неизвестно