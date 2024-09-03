Худяшев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худяшев Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худяшева Анна Шаловна

Рождение ребёнка
17.04.1881

Сын: Худяшев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Худяшева Анна Шаловна

Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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