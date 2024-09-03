Худяшев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худяшева Анна Шаловна
Рождение ребёнка
17.04.1881
Сын: Худяшев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Худяшева Анна Шаловна
Крапивинский, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно