Смирнова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти29.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Смирнов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Смирнов Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Смирнов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.1923
Дочь: Куклина Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич
Смерть
29.12.1953
Дмитриево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область