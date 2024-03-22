Смирнова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мария Николаевна

Смирнова Мария Николаевна

Место рождения

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

29.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Смирнов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Смирнов Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Смирнов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1923

Дочь: Куклина Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич

Дмитриево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Николаевич

Смерть
29.12.1953
Дмитриево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close