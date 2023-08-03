Перевозчикова (Ардашева) Ульяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Ардашева) Ульяна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1898

Дата смерти

18.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898

Отец: Ардашев Трофим

Мать: Ардашева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
09.05.1925

Сын: Ходырев Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
29.11.1929

Сын: Туров Виталий Александрович

Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович

Богданово
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Воронцова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
15.07.1936

Дочь: Емельянова Мария Александровна

Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
04.10.1940

Сын: Перевозчиков Николай Александрович

Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Александр Спиридонович

Смерть
18.10.1982
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