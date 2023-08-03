Перевозчикова (Ардашева) Ульяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1898
Дата смерти18.10.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898
Отец: Ардашев Трофим
Рождение ребёнка
09.05.1925
Сын: Ходырев Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
29.11.1929
Сын: Туров Виталий Александрович
Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович
Богданово
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Воронцова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
15.07.1936
Дочь: Емельянова Мария Александровна
Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
04.10.1940
Сын: Перевозчиков Николай Александрович
Отец ребёнка: Перевозчиков Александр Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1982