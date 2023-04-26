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Авдеев Матвей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Александра Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Яков Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева-Хрисанкова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Авдеева Мария

Смерть
Неизвестно

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