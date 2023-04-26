Авдеев Матвей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдеев Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Александра Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева-Хрисанкова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Авдеева Мария
Смерть
Неизвестно