Котенко Иван Зиновьевич
Место рожденияМихайловка
Дата рождения1870
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Константиновна
Военная служба
С 1890 по Неизвестно
старший унтер-офицер Либавского крепостного пехотного батальона
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Котенко Вера Ивановна
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Котенко Валентин Иванович
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Евгения Константиновна
Смерть
1927
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область