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Котенко Иван Зиновьевич

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

1870

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Котенко Зиновий Максимович

Мать: Гомзикова Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Константиновна

Военная служба
С 1890 по Неизвестно
старший унтер-офицер Либавского крепостного пехотного батальона
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Котенко Вера Ивановна

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1911

Сын: Котенко Валентин Иванович

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1913

Сын: Котенко Василий Иванович

Мать ребёнка: Евгения Константиновна

Лиепая, Liepāja
Смерть
1927
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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