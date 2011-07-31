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Волкова Нина Алексеевна

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Место рождения

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.01.1922

Дата смерти

31.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1922

Отец: Волков Алексей Иванович

Мать: Волкова Евдокия Ивановна

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1946

Дочь: Цепенкова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Павлов Михаил Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.07.2011
Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

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