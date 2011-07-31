Волкова Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1922
Дата смерти31.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1922
Отец: Волков Алексей Иванович
Мать: Волкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1946
Дочь: Цепенкова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михаил Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.07.2011
Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond