Перунова (Козелева) Ирина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перунова (Козелева) Ирина Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1919

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1919

Отец: Козелев Фрол Ефимович

Мать: (Козелева) Марья Тимофеевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перунов Алексей Никонович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перунов Алексей Никонович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перунов Алексей Никонович

Рождение ребёнка
19.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перунов Алексей Никонович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

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