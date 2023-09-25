Перунова (Козелева) Ирина Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1919
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1919
Отец: Козелев Фрол Ефимович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
19.01.1951
Кишинёв, Муниципий Кишинёв