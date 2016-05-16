Гуськов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1988
Дата смерти16.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1988
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.05.2016
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область