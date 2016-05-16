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Гуськов Александр Александрович

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

21.03.1988

Дата смерти

16.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1988

Отец: не указан

Мать: Гуськова (Стручкова) Антонина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
16.05.2016
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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