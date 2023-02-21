Жарова (Девятова) Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарова (Девятова) Евдокия Александрова

Жарова (Девятова) Евдокия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1772 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Девятов Александр Иванов

Мать: Девятова Афимья

Бракосочетание
11.11.1827

Муж: Жаров Матвей Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Радион Яковлев Радионов, Леонтий Иванов Куракин, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1835

Дочь: Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Жаров Матвей Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close