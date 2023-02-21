Жарова (Девятова) Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812
Отец: Девятов Александр Иванов
Мать: Девятова Афимья
Бракосочетание
11.11.1827
поручители: казенные крестьяне Радион Яковлев Радионов, Леонтий Иванов Куракин, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.08.1835
Дочь: Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Жаров Матвей Леонтьев
Смерть
Неизвестно