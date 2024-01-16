Голыгина Лукья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Лукья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Внебрач

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Голыгин Семён Петрович

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Внебрач

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Пётр Внебрач

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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