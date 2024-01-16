Голыгина Лукья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Внебрач
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Внебрач
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голыгин Пётр Внебрач
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно