Романова (Сладкова) Римма Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Сладкова) Римма Фроловна

Романова (Сладкова) Римма Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1939

Дата смерти

29.05.2023

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1939

Отец: Сладков Фрол Андреевич

Мать: Ефросинина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.