Романова (Сладкова) Римма Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1939
Дата смерти29.05.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1939
Отец: Сладков Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2023