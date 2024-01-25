Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна
Место рожденияЧитинская обл. с.Карымское
Дата рождения13.10.1952
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1952
Читинская обл. с.Карымское
Бракосочетание
Неизвестно
г.Братск
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1975
Дочь: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Куртыгин Сергей Николаевич
г.Братск
Рождение ребёнка
29.09.1979
Отец ребёнка: Куртыгин Сергей Николаевич
г.Братск