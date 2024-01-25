Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна 13.10.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна

Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Читинская обл. с.Карымское

Дата рождения

13.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1952

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Яковлева Клавдия Иннокентьевна

Читинская обл. с.Карымское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Сергей Николаевич

г.Братск
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1975

Дочь: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Куртыгин Сергей Николаевич

г.Братск
Рождение ребёнка
29.09.1979

Сын: Куртыгин Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Куртыгин Сергей Николаевич

г.Братск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.