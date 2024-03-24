Птухин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
С 1946 по 1955
п.Янтарный Калининградской области
Интендант
Работа или профессия
По 1946
Москва, город федерального значения Москва
Интендант
Работа или профессия
С 1956 по 1960
Житомир, Житомирська область
Интендант
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птухин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Волкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Волкова Мария
Смерть
Неизвестно