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Птухин Александр Васильевич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
С 1946 по 1955
п.Янтарный Калининградской области
Интендант
Работа или профессия
По 1946
Москва, город федерального значения Москва
Интендант
Работа или профессия
С 1956 по 1960
Житомир, Житомирська область
Интендант
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птухин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Волкова Мария

Смерть
Неизвестно
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